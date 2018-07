Revista promete novas caricaturas de Maomé na França O semanário satírico francês Charlie Hebdo informou ontem que trará charges caricaturando o profeta Maomé. A publicação circula às quartas-feiras. O editor do semanário, um cartunista que usa o nome de Charb, disse que as imagens "chocarão os que querem ser chocados". Para os muçulmanos, a representação do profeta é uma blasfêmia. Em 2011, a publicação teve a redação incendiada horas antes de outra edição com as caricaturas do profeta chegar às bancas. / AFP