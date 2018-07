Revista será processada por publicar fotos de Kate

As fotos borradas divulgadas pela revista Closer são as primeiras a mostrar a futura rainha parcialmente nua. A publicação insiste que não invadiu a privacidade do príncipe William e sua esposa. O casal está em visita oficial à Malásia.

O palácio disse que "procedimentos legais por invasão de privacidade foram iniciados hoje (sexta-feira) na França". A realeza comparou o caso com a perseguição que sofreu a princesa Diana antes de sua morte, em 1997. As informações são da Associated Press.