Revista Time escolhe Joe Biden e Kamala Harris como 'Personalidade do Ano'

A revista Time nomeou nesta quinta-feira, 10, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, como as "Personalidades do Ano", citando o peso da pandemia e da injustiça racial que será suportada pela chapa democrata que faz história.

Bruce Springsteen, que narrou um anúncio de televisão para Biden durante a campanha, revelou a escolha da revista no final de um especial de televisão de uma hora na NBC.

Biden, 78, ex-vice-presidente no governo Barack Obama, e Harris, 56, uma senadora americana da Califórnia que se tornou a primeira mulher negra e a primeira americana com ascendência indiana eleita para a vice-presidência, aparecerão lado a lado em um retrato no capa da revista em 21 de dezembro.

Eles destacaram os profissionais de saúde da linha de frente (junto com o principal especialista em doenças infecciosas do país, Dr. Anthony Fauci), o movimento de justiça racial e o presidente Donald Trump pela distinção.

Mais cedo, no programa “Today”, a Time anunciou os quatro finalistas da honraria.

“A Time sempre teve uma conexão especial com a presidência”, disse Edward Felsenthal, editor-chefe e diretor executivo da revista, na noite de quinta-feira.

Felsenthal lembrou que foi a primeira vez que a revista optou por incluir o vice-presidente como personalidade do ano.

“Personalidade do ano não é apenas sobre o ano que foi, mas sobre para onde estamos indo”, disse ele. “Os próximos quatro anos serão um enorme teste para eles e para todos nós, para ver se eles podem trazer a unidade que prometeram.”

Biden, aparecendo em um segmento gravado do programa, disse que se Trump fosse reeleito, isso teria mudado o que os americanos eram por muito tempo. “Este momento foi um daqueles momentos de vida ou morte”, disse ele.

Harris, que começou a campanha como candidata à presidência, reconheceu a pressão que ela e Biden enfrentariam. “Estamos em um momento em que estamos sendo confrontados por muitas crises que convergiram”, disse ela.

Em uma época em que as revistas impressas semanais lutam para permanecer relevantes no cenário da mídia, o hype do marketing sobre a distinção puramente cerimonial continua a criar alarde para a Time.

A tradição remonta a 1927, quando a Time nomeou o aviador Charles Lindbergh como o primeiro "homem do ano", como a homenagem era chamada na época. A revista, que começou a ser publicada em 1923, concedeu a distinção a presidentes, pacificadores, astronautas, papas e à rainha Elizabeth II, às mulheres americanas e à Terra ameaçada. Mas alguns dos escolhidos se revelaram infames; A Time selecionou Adolf Hitler em 1938 e Josef Stalin em 1939, uma distinção que foi dada a Stalin novamente em 1942.

A Time observou que seu processo de seleção não é um concurso de popularidade, entretanto. Sua escolha reflete “a pessoa ou pessoas que mais afetaram as notícias e nossas vidas, para o bem ou para o mal”, disse a revista em 2014.

No ano passado, a Time nomeou Greta Thunberg como sua personalidade do ano, deixando para trás a presidente da Câmara Nancy Pelosi, Trump, o denunciante da Ucrânia e os manifestantes de Hong Kong.

A escolha de Thunberg, a jovem ativista do clima que cruzou o Atlântico em um iate livre de emissões antes de seu discurso no ano passado na Cúpula de Ação do Clima das Nações Unidas, irritou Trump. O presidente chamou o aceno de Thunberg de “ridículo” no Twitter.

Em 2018, a revista selecionou um grupo de jornalistas que incluía o dissidente saudita assassinado Jamal Khashoggi como a personalidade do ano. A revista disse que deseja ressaltar as ameaças enfrentadas por jornalistas independentes em um momento de tanta desinformação. Os jornalistas incluíam a equipe dos jornais The Capital Gazette em Maryland, onde cinco pessoas foram mortas a tiros em junho de 2018.

No ano anterior, a Time reconheceu “as quebradoras do silêncio”, um grupo de mulheres que catalisou o movimento "Me too" (Eu também, em tradução livre), conhecido por denunciar homens poderosos de assédio sexual e agressão.

Antes de a revista revelar sua escolha em 2017, Trump se gabou no Twitter de que lhe disseram que “provavelmente” seria escolhido novamente e alegou ter recusado o reconhecimento. A Time rapidamente divulgou um comunicado dizendo que o presidente estava incorreto. Com sua vitória sobre Hillary Clinton na eleição presidencial, Trump foi escolhido como a personalidade do ano da Time em 2016.

Os últimos três presidentes - Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, cada um dos quais foi eleito para um segundo mandato, ao contrário de Trump - foram eleitos a personalidade do ano pela revista Time duas vezes durante seu mandato.

Nove presidentes foram selecionados mais de uma vez pela revista, com o presidente Dwight D. Eisenhower reconhecido pela primeira vez em 1944 por ajudar a liderar os Aliados à vitória na Segunda Guerra Mundial como general do Exército. O presidente Franklin D. Roosevelt foi eleito a personalidade do ano três vezes./NYT