Revolta em acampamento australiano de imigrantes deixa 5 feridos

As autoridades enviaram reforços emergenciais, depois que os revoltosos derrubaram cercas e provocaram incêndios no centro localizado em um posto avançado australiano nas remotas Ilhas Christmas, obrigando os guardas a abandonar as instalações e permitindo o acesso dos presos a detentos vulneráveis.

Os requerentes de asilo são um assunto político quente na Austrália, onde os sucessivos governos se comprometeram a impedi-los de chegar ao continente, enviando os interceptados em embarcações inseguras para acampamentos nas Ilhas Christmas e, mais recentemente, para a Ilha Manus, em Papua Nova Guiné, e Nauru, no Pacífico Sul.

As Ilhas Christmas separam os detentos que procuram asilo político, muitos dos quais fugiram de regiões devastadas pela guerra no Oriente Médio e na Ásia, dos estrangeiros que estão prestes a ser deportados por vários crimes.

O ministro da Imigração australiano, Peter Dutton, disse a jornalistas que a operação para recuperar o controle do centro havia enfrentado alguma resistência, mas isso se deveu principalmente aos detentos criminosos violentos.