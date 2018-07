Riad doa US$ 70 mi para programa habitacional em Gaza

Israel, que faz o controle dos materiais que entram no território, proibiu a entrada de materiais de construção no território desde que militantes do Hamas tomaram o controle da região em 2007. O governo israelense teme que itens como cimento, metal e vidro sejam usados para propósitos militares pelos governantes do Hamas.

O porta-voz da UNRWA, Chris Gunness, disse hoje que o teste para resolução de Israel será ver se o país vai permitir a entrada de milhares de caminhões com material de construção para a cidade de Rafah, onde as casas serão construídas. O Exército de Israel disse que não tem objeções ao dinheiro saudita, contanto que grupos internacionais supervisionem a construção. O Japão também patrocina o projeto. As informações são da Associated Press.