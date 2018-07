Riad prende 18 por suspeita de espionagem A Arábia Saudita anunciou ter detido 18 pessoas - 1 iraniano, 1 libanês e 16 sauditas - por espionagem. O porta-voz do Ministério do Interior, Mansour al-Turki, disse à TV estatal que se tratava de "um caso de espionagem" e os suspeitos estavam "envolvidos numa célula de espionagem para um Estado (que ele não identificou)". "Eles estavam reunindo informações sobre instalações e áreas vitais no país."