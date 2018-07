Ricardo III terá funeral de R$ 3,3 milhões

Depois de quase seis séculos, Ricardo III terá finalmente um funeral de chefe de Estado. De acordo com o governo britânico, o esqueleto do rei, morto em 1458 e identificado em fevereiro em Leicester (centro da Inglaterra), será enterrado na catedral da cidade.

O projeto deve ser aprovado até novembro e o novo enterro, realizado em 2014. O custo total estimado é de £ 1 milhão (R$ 3,39 milhões).

Ricardo III terá um mausoléu construído em uma área especial da igreja. Os planos para o funeral incluem um novo piso na catedral e um vitral, além de iluminação especial.

O reverendo David Monteith afirmou que o planejamento para o funeral de Ricardo III tem sido feito com o auxílio de várias entidades e do público.

"Estamos comprometidos a enterrar o rei com honras e temos ouvido cuidadosamente muitas opiniões. Queremos criar um espaço realmente maravilhoso para ele e para as milhares de pessoas que virão homenageá-lo."

O enterro do último dos reis da dinastia Plantageneta será o ponto alto de uma semana de eventos que vai comemorar a descoberta dos restos mortais de Ricardo III e a história da cidade inglesa.

"Leicester foi o pano de fundo dos últimos dias do rei Ricardo e é o local onde sua cova foi encontrada", disse o prefeito Peter Soulsby. "Estamos orgulhosos de que a catedral, no coração da cidade antiga, receba seu descanso final. Esse será um outro grande momento histórico, que queremos compartilhar com toda a nação."

Busca. A ossada de Ricardo III, morto na Batalha de Bosworth Field, durante a Guerra da Rosas, foi encontrada por arqueólogos em setembro de 2012, embaixo de um estacionamento. Deposto e morto pelos membros da Casa de Tudor, que tomaram o trono britânico, o então monarca foi enterrado envolvido em mortalhas numa cova rasa.

A confirmação de que os restos mortais encontrados no estacionamento eram mesmo de Ricardo III ocorreu em fevereiro, por pesquisadores da Universidade de Leicester, após análises dos ossos e testes de DNA. O código genético da ossada era compatível com a de um parente distante ainda vivo da irmã do rei.

Durante séculos, a localização do corpo de Ricardo III permaneceu desconhecida. Registros indicavam que ele teria sido enterrado por monges franciscanos na Igreja de Greyfriars, também em Leicester. Alguns historiadores acreditavam, porém, que o corpo do monarca havia sido jogado em um rio e perdido para sempre. / AP