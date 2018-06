Rio anuncia plano de contingência para Ebola Em nota divulgada neste sábado, 9, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que, apesar do baixo risco de disseminação do Ebola para outros continentes além da África, as unidades de atendimento estão em alerta para possível identificação dos sintomas. No caso de suspeita de algum paciente com o vírus, ele será encaminhado para uma unidade de referência para isolamento e início dos cuidados clínicos.