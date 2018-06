Risco de apagão aumenta na Coreia do Sul

O consumo de energia cresceu em sintonia com as temperaturas do verão, que podem passar dos 35ºC. "Esta é uma situação muito crítica. Podemos ter que recorrer a apagões, como os executados em 15 de setembro de 2011" disse Ministério do Comércio, Indústria e Energia, em comunicado.

Neste domingo, uma usina de energia térmica de 500.000 quilowatts foi fechada no final do dia depois de uma das turbinas apresentar um problema. Um porta-voz da Korea East-West Power afirmou que pode demorar mais de uma semana para que as operações sejam reiniciadas.

Nesta segunda-feira, o ministério intensificou os seus esforços para poupar energia e recomendou que as instituições públicas parassem de utilizar aparelhos de ar condicionado por três dias.

O governo ainda pediu que os cidadãos minimizassem o consumo de energia de dez horas para seis horas nos próximos três dias. Fonte: Dow Jones Newswires.