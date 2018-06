Risco de conflito entre Síria e Turquia cresceu, diz Ban O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, está alarmado com a escalada das tensões ao longo da fronteira entre a Síria e a Turquia. Ban alerta que aumentou o risco de um conflito regional que ameace a paz internacional. O secretário-geral da ONU pediu às duas partes que "abandonem o uso da violência, exerçam a moderação e todos os esforços para alcançar uma solução política". Na quarta-feira, disparos feitos por tropas sírias atingiram a casa de uma família no vilarejo de Ackakale, Turquia, matando cinco civis. O governo turco reagiu com bombardeios contra posições do exército sírio e hoje o Parlamento em Ancara autorizou a ação militar contra Damasco.