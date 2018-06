Rivais chegam a acordo sobre governo no Afeganistão Os candidatos presidenciais do Afeganistão, que há meses protagonizam um impasse político, chegaram a um acordo neste sábado para a formação de um governo de coalizão, segundo informou a imprensa local. Asharaf Ghani Amadzai e Abdullah Abdullah se reuniram no Palácio Presidencial, onde deve ser assinado em breve o acordo definitivo, costurado com a ajuda do atual presidente, Hamid Karzai.