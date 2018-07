Rivais disputam voto conservador na Carolina do Sul A menos de uma semana da primária da Carolina do Sul, os rivais do ex-governador de Massachusetts Mitt Romney disseram ontem que a divisão do voto conservador favorece o moderado. O ex-presidente da Câmara Newt Gingrich e o ex-senador Rick Santorum disputam o voto evangélico, forte no Estado, e tentam evitar uma terceira vitória consecutiva de Romney. "A única chance de um moderado vencer aqui é com essa divisão", disse Gingrich. Para Santorum, outra vitória de Romney não colocará fim à disputa. / AP