Rivais palestinos prometem formar governo de unidade

Al-Ahmed deu as declarações no Cairo, capital do Egito, após encontrar-se com uma delegação do Hamas liderada por Moussa Abu Marzouk. A reunião desta terça-feira foi intermediada por autoridades de inteligência egípcias.

O grupo militante Hamas controla a Faixa de Gaza, enquanto a Autoridade Palestina, apoiada pelo Ocidente, governa áreas autônomas na Cisjordânia. Os territórios estão politicamente divididos desde 2007. As informações são da Associated Press.