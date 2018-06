Rivais se encontram e fazem piadas em jantar beneficente O candidato à reeleição e presidente dos EUA, Barack Obama, e seu rival, Mitt Romney, trocaram brincadeiras na noite de quinta-feira, durante um jantar no qual o democrata optou pela autocrítica e o republicano, pelo humor incisivo e sarcástico. Os dois se encontraram no salão do Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, em um jantar beneficente que desde 1960 reúne os candidatos às vésperas das eleições.