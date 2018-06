Rivais se reúnem para pedir fim da violência Em um raro encontro em meio à instabilidade no Egito, representantes de facções de praticamente todo o espectro político do Cairo reuniram-se ontem para reprovar a violência nas ruas. O evento foi organizado pela principal instituição islâmica do país, a Al-Azhar, e incluiu a Irmandade Muçulmana e a Frente Nacional de Salvação, que congrega grupos laicos de oposição. Foram convocados para hoje novos protestos para exigir que o presidente Mohamed Morsi forme um governo de união nacional.