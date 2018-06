Rivais terão reunião de alto nível em Seul As Coreias do Norte e do Sul reuniram-se ontem na cidade fronteiriça de Panmunjom para preparar negociações de alto nível. Este foi o primeiro contato bilateral em vários anos e após meses de tensões militares alimentadas pelas ambições nucleares da Coreia do Norte. As conversações foram realizadas no local em que foi assinado o armistício que acabou com a Guerra da Coreia (1950-1953). Os delegados debateram o local e a data do encontro ministerial, que ocorrerá na quarta-feira em Seul.