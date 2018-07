Rival de Chávez faz comício para multidão na Venezuela

CARACAS - A uma semana das eleições presidenciais na Venezuela, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Caracas neste domingo para um comício de campanha de Henrique Capriles. Em um caminhão, Capriles percorreu ruas e avenidas da capital venezuelana enquanto seus seguidores acompanhavam o cortejo.

Os organizadores disseram que havia mais de 100 mil pessoas presentes. Não havia estimativa oficial para o número de participantes. Enquanto isso, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, dava sequência a sua campanha pela reeleição em outra parte do país.

Também neste domingo, o ministro da Justiça da Venezuela, Tareck El Aissami, informou que um homem foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato de duas pessoas durante um tiroteio ocorrido em um ato de campanha da oposição em Barinas, no sábado. As informações são da Associated Press.