Rival de Merkel diz que adiaria negociação com EUA Peer Steinbrueck, rival da chanceler alemã Angela Merkel nas eleições nacionais de 22 de setembro, disse que suspenderia as negociações de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos até que Washington fornecesse mais detalhes sobre os programas de vigilância da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês).