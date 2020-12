Rival de Netanyahu ameaça encerrar coalizão e forçar novas eleições

JERUSALÉM - Benny Gantz, sócio do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu no governo de coalizão israelense, anunciou nesta terça-feira, 1°, que apoiará na quarta-feira uma moção da oposição para dissolver o Parlamento e celebrar novas eleições - a quarta em dois anos. Ele afirmou que apoia a proposta de dissolver sua coalizão conturbada, acusando o líder israelense de quebrar repetidamente suas promessas.

O anúncio de Gantz, que é ministro da Defesa, de que votaria a favor de uma medida de desconfiança não significa imediatamente que o governo entrará em colapso. Mas serviu como um aviso de Gantz, que também detém o título de primeiro-ministro suplente, de que perdeu a paciência com Netanyahu e está pronto para romper sua aliança se o orçamento, há muito tempo discutido, não for aprovado imediatamente.

A votação de quarta-feira é preliminar e a medida exigirá dois votos adicionais na Knesset antes de convocar uma nova eleição. Uma votação formal para dissolver o governo pode ocorrer já na próxima semana, deixando a porta aberta para negociações de última hora. "O único que pode evitar essas eleições é Netanyahu", disse Gantz em discurso transmitido nacionalmente. "O ônus da prova recai sobre você."

O partido Likud, de Netanyahu, e o Azul e Branco, de Gantz, lutaram em um impasse em três eleições consecutivas antes de concordar em maio em formar uma coalizão. Sob o acordo, Netanyahu servirá como primeiro-ministro nos primeiros 18 meses antes de trocarem de lugar em novembro próximo e tornarem Gantz primeiro-ministro por mais 18 meses.

Os dois rivais concordaram com o acordo de divisão de poder com o objetivo declarado de conduzir o país pelas crises econômicas e de saúde causadas pela coronavírus. Mas o governo foi atormentado por paralisia e lutas internas.

Pairando sobre as divergências está o julgamento em andamento de Netanyahu sobre corrupção. Gantz acusou Netanyahu de agir de acordo com suas preocupações pessoais de "sobrevivência" e trabalhando para frustrar o processo legal enquanto o coronavírus se espalha e centenas de milhares de israelenses permanecem sem trabalho e as famílias lutam para sobreviver.

Em seu discurso, Gantz disse que "não tinha ilusões" sobre Netanyahu quando formou o governo. Ele acusou o primeiro-ministro de bloquear nomeações importantes, atrasar a legislação e reivindicar crédito pelas realizações de outros. "Netanyahu não mentiu para mim. Ele mentiu para todos vocês", acrescentou ele, olhando direto para a câmera.

A maior área de desacordo é a falha em aprovar um orçamento. A negociação da coalizão previa a aprovação de um orçamento até agosto. Eles então concordaram em estender o prazo até 23 de dezembro, mas nenhum progresso foi feito. Uma falha em alcançar um acordo faria o governo entrar em colapso automaticamente e desencadear uma nova eleição. Gantz, acusando Netanyahu de arrastar as negociações por motivos pessoais, aparentemente não quer esperar tanto tempo.

Assim que o orçamento for concluído, Netanyahu será forçado a se comprometer com seu pacto de alternância de cargo no próximo ano e fornecer energia para Gantz. Mas se o governo entrar em colapso, Netanyahu permaneceria como primeiro-ministro durante os três meses de campanha eleitoral e até que uma nova coalizão seja formada.

Analisando que uma nova eleição será inevitável, Gantz parece ter concluído que seria melhor que a votação ocorresse o mais rápido possível, enquanto o julgamento de Netanyahu ainda estiver em andamento e com o coronavírus ainda fora de controle.

Netanyahu foi acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em uma série de escândalos em que é acusado de oferecer favores a personalidades ricas da mídia em troca de notícias positivas sobre ele e sua família. As audiências devem começar em fevereiro, quando uma série de testemunhas estão agendadas para depor.

Netanyahu, por outro lado, se beneficiaria atrasando ainda mais as negociações sobre o orçamento. Isso daria mais tempo para a vacina do coronavírus chegar e a economia começar a se recuperar no próximo ano, provavelmente dando a ele uma chance melhor nas eleições.

As pesquisas de opinião preveem que o Likud, de Netanyahu, ainda emergirá como o maior partido no Parlamento na próxima eleição, mas com muito menos cadeiras do que atualmente. O Azul e Branco de Gantz perdeu força, fazendo com que um acordo e evitar uma nova eleição fosse do interesse de ambos.

Em um vídeo divulgado antes do discurso de Gantz, Netanyahu acusou o Azul de Branco de agir como "um governo dentro do governo" e exortou seu rival a não para forçar uma nova eleição. "Benny, o que precisa ser feito agora é dar uma guinada da política para os cidadãos de Israel", disse ele. "Isso é o que precisa ser feito agora e eu estou pedindo que você faça isso."

Gantz acusa Netanyahu de atrasar a aprovação de nomeações-chave do Judiciário e autoridades policiais, na esperança de que uma nova eleição possa permitir que ele reúna uma aliança mais amigável que possa nomear funcionários mais inclinados a atrasar o julgamento ou rejeitar as acusações contra ele.

O líder da oposição, Yair Lapid, o patrocinador do projeto de lei para dissolver o governo, saudou o discurso de Gantz. "Seis meses após a formação deste governo inchado e desconectado, está claro para todos que Netanyahu não pode tirar Israel da crise”, disse ele. /AP e AFP