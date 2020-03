Rival de Netanyahu é eleito presidente do Parlamento 

JERUSALÉM - Benny Gantz foi eleito presidente do Parlamento de Israel (Knesset) nesta quinta-feira, 26, abrindo caminho para um governo de unidade de "emergência" com o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, enquanto o governo de Israel trabalha para mitigar a crise do coronavírus.

No ano passado, Gantz prometeu repetidamente nunca ingressar em um governo liderado por Netanyahu, citando os casos de corrupção do premiê.

O partido Kahol Lavan, de Gantz, rachou momentos antes da votação, depois que o líder do partido se nomeou para o cargo de presidente do Knesset, em uma tentativa de manter a possibilidade de um governo de unidade com o partido Likud de Netanyahu.

Os co-líderes de Kahol Lavan, Yair Lapid e Moshe Ya'alon, que criticaram a decisão, entraram com um pedido na quinta-feira para dividir sua lista no Parlamento. As duas facções permanecerão como uma parte sob o nome Kahol Lavan.

Diante do sucesso de Netanyahu, Gantz decidiu adotar uma postura pragmática. A votação da indicação de Gantz foi aprovada com 74 parlamentares a favor, incluindo muitos do bloco de direita de Netanyahu e 18 contra. Alguns partidos, incluindo a facção do próprio partido de Gantz, boicotaram a votação.

Em seu primeiro discurso como presidente do Parlamento, Gantz defendeu um "governo de unidade nacional de emergência" para permitir que Israel se recupere do surto de coronavírus. "Estes não são tempos normais", disse ele aos legisladores, "e pedem decisões incomuns".

Ele disse que esta é "a coisa certa a ser feita neste momento", enfatizando que "não comprometerá a democracia", mas não fez comentários diretos sobre o julgamento iminente de Netanyahu em casos de corrupção.

Durante a eleição, repetidas vezes Gantz disse que as acusações de corrupção que pesam contra Netanyahu o desqualificavam para servir como primeiro-ministro.

O partido de Gantz pretendia usar a posição como presidente do Parlamento para promover uma legislação que impediria um político indiciado de formar um governo e atuar como primeiro-ministro.

O Likud criticou a legislação como “ataque pessoal” e disse repetidamente que a eleição de Cohen encerraria imediatamente as negociações sobre a formação de um governo de união com o Kahol Lavan.

Gantz se esforça para entrar em um governo de unidade de emergência com Netanyahu e vetou a oferta de Lapid de nomear Cohen, que em troca ameaçou dissolver a aliança política que no ano passado consolidou seu status como uma alternativa ao Likud de Netanyahu./AFP