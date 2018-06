Rival de Zuma é eleito novo líder do CNA na África do Sul

JOHANESBURGO - O vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa foi eleito nesta segunda-feira, 18, como novo líder do governista partido Congresso Nacional Africano (CNA), no poder desde 1994, a dois anos de eleições consideradas cruciais para o futuro do país.

Ramaphosa, que sucede o chefe de Estado Jacob Zuma no comando do CNA, conseguiu 2.440 votos contra 2.261 para a ex-esposa de Zuma, Nkosazana Dlamin Zuma.

A eleição começou no domingo à noite, seguiu madrugada adentro até a manhã desta segunda-feira, sem incidentes.Durante a campanha, Cyril Ramaphosa, de 65, um ex-empresário que tem o apoio do setor econômico, denunciou casos de corrupção contra Zuma e prometeu estimular a economia do país. Seus críticos garantem, porém, que ele defende apenas os interesses das classes mais abastadas.

Mais de 25 anos depois do fim do regime de segregação racial do apartheid, milhares de sul-africanos continuam vivendo na pobreza. /AFP