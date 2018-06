Rival é heroína da luta contra ex-oficiais nazistas

Beate ficou conhecida na Alemanha quando, em 1968, invadiu uma cerimônia dos democratas cristãos e deu um tapa na cara do chanceler Kurt Georg Kiesinger para atrair atenção sobre sua participação no Partido Nazista. Ao lado de seu marido, Serge Klarsfeld, ela caçou criminosos nazistas mundo afora para levá-los a julgamento - entre eles, Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon. A vida de Beate foi contada no filme Nazi Hunter: The Beate Klarsfeld Story ("A Caçadora de Nazistas: A História de Beate Klarsfeld", em tradução livre), estrelado pela atriz Farrah Fawcett. / R. M.