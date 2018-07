Robin Gibb, ex-Bee Gees, está em coma, diz jornal

Londres , 14 - Reportagens da imprensa do Reino Unido afirmam que o ex-músico do Bee Gees Robin Gibb está internado com pneumonia grave em hospital de Londres. Citando um amigo da família do músico, o jornal The Sun reportou neste sábado que Gibb, de 62 anos, está em coma.

Doug Wright, assessor de Gibb, se recusou a comentar o assunto, mas o filho do músico reconheceu que ele está seriamente doente.

Gibb foi hospitalizado no ano passado por problemas de estômago e cólon e foi submetido a uma cirurgia em março.

Ele foi forçado a abandonar a estreia de sua primeira obra clássica "Titanic Requiem" nesta semana por causa da doença.

O filho de Gibb Robin-John Gibb disse que a família "está rezando por ele e espera que ele tenha uma rápida recuperação".