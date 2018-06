Rohani adverte Arábia Saudita sobre o 'poder' do Irã

TEERÃ - O presidente iraniano Hassan Rohani aconselhou nesta quarta-feira a Arábia Saudita a ter cuidado com o poder de seu país, em um novo episódio da troca de ameaças e críticas entre as duas nações nos últimos dias a respeito da guerra no Iêmen.

"Vocês conhecem o poder e o lugar da República Islâmica. Pessoas mais poderosas que vocês não conseguiram fazer nada contra o povo iraniano", disse Rohani durante um discurso no conselho de ministros dirigido aos sauditas.

"Os Estados Unidos e seus aliados mobilizaram todas as suas capacidades contra nós e não conseguiram nada", completou, em referência à devastadora guerra iniciada em 1980 pelo Iraque contra a jovem República Islâmica, com o apoio dos ocidentais, que terminou oito anos depois com o retorno ao statu quo anterior.

O Irã é o principal rival regional da Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos. Os dois países respaldam lados opostos nos principais conflitos do Oriente Médio.

"Queremos o bem e o desenvolvimento do Iêmen, do Iraque, da Síria e inclusive da Arábia Saudita. Não há mais vias que as da amizade, fraternidade e da ajuda mútua", declarou Rohani.

"Se pensa que o Irã não é seu amigo e que Estados Unidos e o regime sionista são seus amigos, comete um erro de estratégia e de cálculo", afirmou o presidente iraniano.

A tensão entre Irã e Arábia Saudita aumentou após a interceptação, no sábado à noite sobre Riad, de um míssil balístico disparado pelos rebeldes iemenitas houthis apoiados pelo Irã. / AFP