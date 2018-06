Rohani sugere que protestos no Irã têm relação com falta de liberdades

TEERÃ - Os protestos que abalaram o Irã não tinham como foco apenas a economia, disse nesta segunda-feira, 8, o presidente Hassan Rohani. O líder reformista sugeriu que os verdadeiros alvos eram poderosos conservadores que se opõem a seus planos de expandir as liberdades individuais no país e promover uma trégua no exterior.

+Fareed Zakaria: Irã enfrenta um período de instabilidade

O clérigo pragmático, que derrotou candidatos linha-dura contrários ao Ocidente para conquistar a reeleição no ano passado, também pediu pela suspensão de restrições impostas a redes sociais usadas por manifestantes antigoverno no maior desafio às autoridades do país desde 2009.

“Seria uma distorção (dos eventos) e também um insulto à população iraniana dizer que eles tinham apenas demandas econômicas”, disse Rohani, segundo a agência de notícias Tasnim. “As pessoas tinham demandas econômicas, políticas e sociais”.

A Guarda Revolucionária do Irã disse no domingo que as forças de segurança haviam colocado um fim à semana de protestos alimentados pelo que chamou de inimigos estrangeiros.

+ Artigo: O que mudará no Irã

Em comunicado, a Guarda afirmou que as tensões fomentadas por inimigos estrangeiros provocaram os distúrbios. Agora, autoridades de segurança e do Parlamento discutem à resposta às reivindicações dos manifestantes, insatisfeitos corrupção, desemprego e a crescente disparidade entre ricos e pobres.

“Os revolucionários do Irã, junto com dezenas de milhares de forças Basij, polícia e Ministério da Inteligência, quebraram a corrente (de tensões)”, disse a Guarda Revolucionária, que atribuiu as tensões aos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Arábia Saudita e monarquistas.

Os protestos, que começaram em virtude das dificuldades econômicas sofridas por jovens e pela classe trabalhadora, se espalharam para mais de 80 cidades e resultaram em 22 mortes e mais de mil prisões, de acordo com autoridades iranianas. /REUTERS