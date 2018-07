Roma: milhares protestam contra medidas austeras

A manifestação organizada pelos principais sindicatos trabalhistas do país surgem um dia após os últimos esforços de Monti para evitar o contágio da crise de dívida da Europa. O gabinete do governo aprovou nesta sexta-feira medidas avaliadas em 80 bilhões de euros (US$ 100 bilhões) para estimular o crescimento econômico, modernizar o setor público notavelmente inchado e reduzir a dívida nacional.

Nos sete meses em que esteve no poder, Monti implementou dolorosos cortes na aposentadoria, reformas trabalhistas para tornar mais fácil a contratação de funcionários e aumentos da carga tributária.

As medidas repercutiram no bolso dos italianos, que já enfrentam tempos difíceis e uma taxa de desemprego entre jovens de 36%. Neste sábado, Monti afirmou que as iniciativas sinalizaram o início da "fase dois" do programa de seu governo, para impulsionar o crescimento de uma economia já mergulhada na recessão. Somente na semana passada, estatísticas oficiais confirmaram que a economia italiana teve contração de 0,8% no primeiro trimestre, o pior desempenho em três anos.

Na marcha deste sábado repleta de bandeiras de sindicatos e balões, trabalhadores mais velhos lamentaram o fato de que as suas aposentadorias não conseguem sustentá-los até o fim do mês e seus filhos têm poucas opções de emprego. "Eles estão tornando as mesmas pessoas mais pobres, o povo aposentado", disse Emilio Scappini, condutor de trem aposentado. Ele disse que a sua filha recebe míseros 400 euros (US$ 505) por mês. "Mas não é apenas ela, todos os jovens. E Monti não entendeu isso." As informações são da Associated Press.