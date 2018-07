Romênia adia eleição parlamentar para 9 de dezembro

"É possível que muitos cidadãos não estejam em suas localidades nessa data", disse o porta-voz do governo, Andrei Zaharescu, referindo-se à data anterior estipulada para eleição parlamentar. Ele acrescentou que todos são obrigados a votar onde foram registrados. "Nós optamos pelo dia 9 de dezembro, um domingo em que todo mundo estará em casa", afirmou.

As eleições surgem em meio à alta tensão entre a coalizão de centro-esquerda do premiê, a USL, e a de centro-direita do presidente Traian Basescu, no cargo desde 2004. Em julho, a USL lançou uma medida para um impeachment de Basescu, levando a um referendo que fracassou, já que o número de eleitores ficou abaixo do mínimo exigido de 50%.

A União Europeia (UE), os Estados Unidos e vários grupos defensores dos Direitos Humanos criticaram ferozmente a iniciativa, expressando preocupações de que a democracia do país estaria sob ameaça. As informações são da Dow Jones.