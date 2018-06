Romênia: Basescu chama gabinete para tratar de Rússia

O presidente Traian Basescu chamou o primeiro-ministro Victor Ponta e os principais ministros para uma reunião nesta terça-feira com o objetivo de esclarecer "consultas sobre política externa, segurança e defesa". Como presidente, Basescu é o comandante supremo da nação e responsável pela política externa.

Ponta disse que ele tinha impedido o vice-premiê russo, Dmitry Rogozin, de entrar no espaço aéreo romeno no final da semana passada enquanto Basescu estava ocupado com sua campanha. Fonte: Associated Press.