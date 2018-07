'Romeu e Julieta' desafiam violência sectária no Iraque

O iraquiano sunita, Hassam, conheceu a muçulmana xiita, Zahra, enquanto dirigia o seu táxi.

No auge da guerra civil no Iraque, Hassam e Zahra arriscaram as suas vidas ao desafiar a família e os costumes da região.

A história ganhou contornos de uma tragédia ainda maior, quando Zahra perdeu uma das pernas após ser atingida por uma bomba. Mesmo diante das dificuldades, eles continuaram juntos.

O caso de amor desafia as divisões étnicas e religiosas no Iraque.

No país, cerca de 95% da população é de muçulmanos, mas, entre eles, cerca de 60% são xiitas e 40% sunitas.

Os dois grupos têm interpretações diferentes do Corão, o livro sagrado, e viveram períodos de turbulenta divisão étnica, religiosa e política na região.

O governo sunita de Saddam Hussein comandava a maioria xiita com mão de ferro. Com sua a queda, após mais de três décadas no poder, antigas divisões entraram em ebulição e o país passou a ser marcado pela violência sectária.