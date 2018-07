Romney acusa Obama de tentar criar estilo europeu

"Se nós continuarmos no caminho que estamos, nos tornaremos como a Europa, com um governo cada vez maior exigindo mais e mais, prometendo mais e mais e tomando mais e mais", disse ele. Ele apontou para o "desemprego crônico" da Espanha e o "baixo crescimento salarial" da Grécia, num momento em que as 20 maiores economias do mundo (G-20) se preparam para uma reunião no México, na próxima semana.

"É para onde as políticas da Europa levam", acrescentou Romney sobre as condições de Espanha e Grécia. "Eu não quero isso aqui", continuou. "O que eu quero aqui é restaurar os princípios que nos tornaram grandes." Romney fez comentários similares sobre Europa um dia antes, quando iniciou o tour em New Hampshire. As informações são da Dow Jones.