Romney arrecadou US$ 25 milhões a mais do que Obama no último mês A campanha do candidato republicano à Casa Branca, Mitt Romney (foto), voltou a liderar a disputa por arrecadação de fundos em julho, conseguindo US$ 25 milhões a mais do que o presidente Barack Obama, que tenta a reeleição. O Comitê Nacional Republicano anunciou ontem ter angariado no mês passado US$ 101,3 milhões. No mesmo período, Obama obteve cerca de US$ 75 milhões. O perfil das doações, entretanto, é diferente. Cerca de 95% dos doadores democratas contribuíram com quantias inferiores a US$ 250, de acordo com informações da campanha de Obama publicadas no Twitter. Entre os republicanos, 25% dos doadores contribuíram com menos de US$ 250.