Romney assiste a luta de Pacquiao com a mulher O nocaute perfeito de Manuel Marquez sobre o filipino Manny Pacquiao, no sábado, foi testemunhado por Mitt e Ann Romney. O ex-candidato à presidência dos EUA foi flagrado no exato momento em que Pacquiao foi derrubado. "Você pode ver o flashback da noite da eleição no rosto do casal", provocou o blog Gawker.