Romney ataca, mas é tachado de oportunista

Os ataques às missões diplomáticas americanas no Egito e na Líbia causaram estragos na campanha do republicano Mitt Romney, acusado de tentar obter ganhos políticos em um momento de tragédia nacional.

Na terça-feira à noite, após a notícia dos ataques no Cairo e em Benghazi - mas antes da informação sobre a morte do embaixador Jay Christopher Stevens -, Romney viu a chance de traçar um contraste entre sua visão de política externa e a do presidente Barack Obama.

A base de sua crítica foi o comunicado emitido pela Embaixada dos EUA no Egito, que lamentava o "abuso da liberdade de expressão para atacar as crenças religiosas de outras pessoas". Romney disse que é "escandaloso" que a primeira reação do governo Obama não tenha sido condenar os ataques, mas "simpatizar com aqueles que estavam nos atacando".

Daí em diante, tudo deu errado para o republicano. Primeiro, o comunicado divulgado no Cairo pela embaixadora Anne Patterson, ligada a George W. Bush, foi feito antes dos ataques à embaixada, numa tentativa de acalmar os ânimos.

A Casa Branca desautorizou o comentário, mas, mesmo assim, Romney não retirou suas críticas ao governo. Com o anúncio da morte de Stevens, o republicano passou a impressão de estar aproveitando a tragédia para ganhar votos.

Figurões do Partido Republicano, como o deputado John Boehner e o senador Marco Rubio, condenaram o ataque, mas não criticaram Obama. A campanha democrata soube explorar a precipitação de Romney. No programa 60 minutes, da CBS, o presidente atacou o rival.

"Romney tem uma tendência a atirar primeiro e perguntar depois", disse Obama. "Isso é inaceitável para um presidente." / AP e REUTERS