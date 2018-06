Romney conquista 18 delegados em territórios dos EUA O pré-candidato republicano Mitt Romney conquistou neste sábado os votos de 18 delegados dos territórios dos Estados Unidos no Pacífico, na disputa para se tornar o candidato que enfrentará o presidente Barack Obama nas eleições presidenciais de 6 de novembro. O pré-candidato republicano Rick Santorum confia no resultado do caucus no Estado do Kansas, que acontece hoje, para conquistar mais delegados. No Kansas, os republicanos elegerão 40 delegados, mas o pré-candidato vencedor não levará todos os votos e eles serão divididos proporcionalmente entre os três pré-candidatos mais votados.