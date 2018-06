Romney conquista delegados para nomeação

Em menos de seis meses, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney derrubou sete concorrentes e chegou sozinho à primária republicana de ontem no Texas. Nesse Estado, um dos mais conservadores dos EUA e detentor de 155 delegados para a convenção do partido, Romney fecha as contas necessárias para ser aclamado oficialmente, em agosto, o concorrente de Barack Obama na eleição presidencial de novembro.

Romney, de 65 anos, é o primeiro mórmon candidato à presidência dos EUA desde que o fundador da religião, Joseph Smith, foi assassinado em uma prisão, em 1844, durante sua campanha eleitoral. Pesquisas recentes o posicionam em empate técnico com Obama. A média das consultas de opinião calculada pelo Real Clear Politics (RCP) o mostra com 43,6% das intenções de voto. O presidente tem uma vantagem de apenas dois pontos porcentuais.

O republicano tem concentrado seus discursos na economia, o tópico decisivo da eleição, e se apresentado como o mais capacitado para resolver os problemas do país por causa de sua experiência empresarial. Nos anos 80 e 90, Romney presidiu a Bain Capital, empresa dedicada à compra de companhias, para sua reestruturação e venda.

Durante o auge das primárias, Romney fora atacado por seus concorrentes republicanos por ter feito fortuna com a demissão de milhares de americanos. A mesma munição tem sido usada atualmente por Obama. O candidato fez algumas apostas igualmente perigosas nos últimos meses. Abandonou seus princípios moderados e abraçou posições mais radicais para ganhar o apoio do Tea Party e dos eleitores evangélicos.

Romney prometeu eliminar a reforma da Saúde promovida por Obama, embora tenha proposto e sancionado legislação semelhante quando governou Massachusetts, e acabar com a lei de regulação do mercado financeiro, de 2011. Também quer manter a redução de Imposto de Renda para a fatia mais rica da população. Dono de uma fortuna de cerca de US$ 250 milhões, ele confirmou que paga uma alíquota de 15% de Imposto de Renda. O porcentual para os americanos de classe média é de 35%. Na Flórida, em janeiro, ele afirmou que não está "preocupado com os muito pobres".

Até o final de junho, haverá primárias nos sete últimos Estados do calendário eleitoral, entre os quais Califórnia e New Jersey. Mas seus resultados já não afetarão a escolha republicana. Com o Texas, ontem, Romney superou os 1.144 delegados necessários para ser aclamado pelo partido, seja qual for o método de cálculo usado. Nas contas do New York Times, teria acumulado 1.241 delegados. Nas do RCP, 1.219.

Ontem, as primárias não mais o afligiam. Romney fizera campanha de manhã em Craig, no Colorado, e seguira para dois eventos em Las Vegas, Nevada. O mais polêmico foi um jantar de arrecadação de fundos organizado pelo magnata republicano Donald Trump, que quase se candidatara à corrida do partido à Casa Branca. "Só eu posso fazer esse trabalho", afirmara Trump, no início do ano passado, após levantar suspeitas infundadas sobre Obama ter nascido no Quênia.