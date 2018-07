Romney considera visitar Ohio amanhã, dizem fontes

A visita seria uma última tentativa de Romney de conquistar um estado que é crítico para sua ambição presidencial. Sem Ohio, o republicano seria obrigado a ganhar em quase todos os demais estados onde a disputa é mais acirrada.

As pesquisas em Ohio indicam que o presidente Barack Obama tem uma pequena, mas consistente, vantagem sobre o adversário republicano.

Romney tinha planejado realizar seu último comício em New Hampshire, na noite de hoje, antes de retornar para casa em Massachusetts. As informações são da Associated Press.