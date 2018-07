Romney conversará com primeiro-ministro de Israel

NOVA YORK - O candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Mitt Romney, terá uma conversa por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, no mesmo dia em que o presidente Barack Obama terá conversa parecida com o líder israelense.

Veja também:

Na ONU, Bibi pede limite a plano do Irã

Abbas ataca Israel enquanto Netanyahu alveja o Irã

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Romney vem criticando o relacionamento da administração Obama com o governo de Israel. A Casa Branca afirmou que o presidente não se encontrará pessoalmente com Netanyahu devido a problemas de agenda.

Netanyahu está nos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU. Na quinta-feira ele discursou para os líderes mundiais e afirmou que é preciso medidas mais duras para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

Tanto Obama quanto Romney apoiam, caso seja necessário, o uso de força militar para impedir que o Irã obtenha a bomba atômica.

As informações são da Associated Press.