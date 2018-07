Romney critica Obama após morte de embaixador

Para o republicano, a embaixada dos EUA no Egito pareceu pedir desculpas por seguir "princípios americanos" e não deveria ter simpatizado com os manifestantes que protestavam contra um filme que supostamente ofende Maomé. A campanha de Romney publicou um comunicado em que o político se diz indignado com a violência e que a primeira resposta do presidente "não foi de condenar os ataques contra nossa missão diplomática, mas de simpatia com os autores do ataque".

As mortes aconteceram quando uma multidão enfurecida invadiu e incendiou a representação diplomática em Benghazi, no leste da Líbia. Os manifestantes protestavam contra um filme, feito por um egípcio cristão que vive nos EUA, que supostamente ofenderia o profeta Maomé.

Stevens foi morto quando ele e sua equipe foram até o consulado tentar ajudar a retirar os funcionários do local, que estava sendo atacado pela turba com armas e granadas. Obama disse que Stevens era "um corajoso e exemplar representante dos Estados Unidos".

No Egito, milhares de manifestantes cercaram a Embaixada dos Estados Unidos no Cairo e arrancaram a bandeira dos EUA e a substituíram por uma bandeira islâmica, no aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra Washington e Nova York.

O porta-voz da campanha de Obama, Ben LaBolt, disse estar "chocado que, em uma hora em que os Estados Unidos da América confronta-se com a trágica morte de um de nossos oficiais diplomáticos na Líbia, o governador Romney tenha escolhido lançar um ataque político."

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, expressou sua "profunda tristeza" com o ocorrido. O embaixador era um diplomata de carreira, que falava árabe e francês e estava pela segunda vez na Líbia. Trípoli pediu desculpas formais pelo ocorrido. As informações são da Dow Jones e Associated Press.