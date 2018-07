Romney critica Obama por não se reunir com Netanyahu

Num evento de arrecadação de fundos de campanha realizado hoje pela manhã em Nova York, Romney qualificou Israel como "principal aliado e melhor amigo" dos EUA no Oriente Médio e defendeu que Obama encontre algum meio de reunir-se com Netanyahu às margens da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), à qual ambos estarão presentes na próxima semana em Nova York.

No decorrer da semana, a Casa Branca desmentiu rumores segundo os quais Obama teria se recusado a se encontrar com Netanyahu em Washington na próxima semana. Segundo o governo norte-americano, o encontro em nenhum momento chegou a ser negociado, motivo pelo qual não poderia ter sido rejeitado.

Obama e Netanyahu conversaram por telefone na terça-feira à noite. De acordo com a Casa Branca, ambos reiteraram no diálogo o compromisso mútuo de impedir que o Irã um dia venha a possuir armas nucleares. As informações são da Associated Press.