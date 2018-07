Romney divulga declaração de imposto de renda

WASHINGTON - Mitt Romney e sua mulher, Ann, pagaram uma taxa efetiva de imposto de renda de 14,1% em 2011 - praticamente na mesma linha dos outros anos - informou sua campanha, por meio de post publicado num blog. O objetivo da divulgação parece ter sido neutralizar as críticas da campanha democrata, de uma possível omissão de informação por Romney, como contas em paraísos fiscais. Alguns comerciais da campanha do presidente Barack Obama o acusaram de não pagar impostos em alguns anos. Para a campanha democrata, .

A divulgação ocorreu no final de uma semana bastante negativa para a campanha de Romney - vídeos nos quais ele disse que 47% dos norte-americanos vivem dependendo do governo, além de outras declarações polêmicas, foram divulgados na internet.

A declaração completa mostrou que Romney pagou US$ 1.935.708,00 em impostos sobre uma renda de US$ 13.696.951,00 em 2011, a maior parte sobre investimentos, informou a campanha. Os rendimentos de investimentos geralmente são sujeitos a alíquotas mais baixas nos EUA.

A maior alíquota para ganhos de capital e dividendos é atualmente de 15% no país. Os democratas fazem críticas à declaração de imposto de renda de Romney e afirmam que ela é uma evidência de que os ricos não pagam o que deveriam de acordo com as atuais regras tributárias.

O valor pago por Romney registrou reduções também em razão de grandes doações para caridade - mais de US$ 4 milhões no total -, o que resultou numa dedução de US$ 2,25 milhões. Para reduzir o impacto das substanciais doações, o casal Romney "limitou sua dedução para contribuições de caridade", diz o texto divulgado no blog.

A medida manteve a taxa em linha com a estimativa divulgada em agosto, segundo a qual Romney pagou pelo menos 13% em imposto de renda por ano nos últimos dez anos, diz o texto, colocado no blog por Brad Malt, responsável pelos investimentos de Romney.

Susto

Nesta sexta-feira, a esposa de Romney levou um susto. O avião que a levava para o Estado de Nevada, onde está o candidato republicano, teve que fazer um pouso de emergência no Colorado, após a fuselagem ficar cheia de fumaça. A porta-voz de Ann Romney disse que ninguém ficou ferido e ela prosseguiu viagem. Neste final de semana, o casal Romney estará na Califórnia, onde fará arrecadação de dinheiro para a campanha.

Com AP e Dow Jones