Romney diz não há razões para acreditar no Irã

"Não cometa erros: os aiatolás em Teerã estão testando nossas defesas morais. Eles querem saber quem vai se opor e quem vai olhar o outro lado", disse Romney. "Minha mensagem ao povo de Israel e aos líderes do Irã é a mesma: não vamos fazer vista grossa".

O ex-governador de Massachusetts disse que a ameaça nuclear aumentou nos últimos anos e que o Irã diz que as justificativas de que seu programa tem fins pacíficos "é desmentida por anos de enganos malignos".

"A conduta dos governantes do Irã não nos dá razão para acreditar neles em relação à questão nuclear", disse Romney no discurso, que se seguiu a uma série de reuniões com autoridades israelenses e palestinas. As informações são da Associated Press.