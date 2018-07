Romney diz que divulgará dados sobre sua renda Um dia depois de perder as primárias da Carolina do Sul, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney anunciou ontem que revelará amanhã sua declaração de imposto de renda, rendendo-se a uma pressão crescente sobre o seu patrimônio. "Erramos ao segurar esses dados por tanto tempo", disse Romney a Chris Wallace durante sua participação no programa Fox News Sunday, afirmando que o assunto acabou se tornando uma distração na campanha. Inicialmente, ele havia afirmado que divulgaria os dados quando se tornasse o candidato do partido na disputa presidencial contra o democrata Barack Obama.