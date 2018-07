Romney diz que endurecer controle de armas não evitará massacres

WASHINGTON - O virtual candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Mitt Romney, afirmou nesta segunda-feira, 23, que executar leis mais estritas sobre o controle de armas não teria impedido o massacre que aconteceu na sexta-feira passada em um cinema da cidade de Aurora, no Colorado. "Sigo acreditando que a Segunda Emenda é o caminho correto para proteger-se e defender-se, e não acho que uma nova legislação mude este tipo de tragédia", disse o ex-governador de Massachusetts em entrevista concedida à rede de televisão CNBC.

"Nosso desafio não são as leis, nosso desafio são as pessoas que, obviamente, estão fora da realidade e fazem coisas impensáveis, inimagináveis, inexplicáveis", acrescentou. A Segunda Emenda da Constituição legaliza o direito dos americanos à posse de armas e a Corte Suprema sempre se mostrou a favor das tentativas de alguns Estados e cidades em limitá-lo.

O massacre do Colorado, que provocou a morte de 12 pessoas, foi o que deixou mais vítimas, 71 pessoas entre mortos e feridos, na história dos Estados Unidos e reabriu o debate sobre a posse de armas no país.

Romney insistiu que os legisladores deveriam esperar e não apressar-se em mudar a política de controle de armas após o episódio ocorrido no Colorado. "Sou um firme defensor da Segunda Emenda e também acho que, com as emoções tão à flor de pele, este não é realmente o momento para falar da política associada com o que ocorreu em Aurora", continuou.

O atual presidente dos EUA, Barack Obama, visitou no domingo, 22, as vítimas do tiroteio, mas evitou questionar as leis que permitiram ao atirador adquirir seu arsenal. Momentos antes de chegar a Aurora, o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney assegurou que o presidente acredita ser preciso "tomar medidas para manter as armas longe do alcance de pessoas que não deveriam ter acesso a elas com as leis existentes", mas Obama não tocou no assunto.

No final de 2011, 73% dos americanos se mostravam contra a proibição da posse de armas de fogo no país aos cidadãos que não sejam membros da polícia ou tenham uma autorização especial, segundo uma enquete do Instituto Gallup.

O estudo destacou que os 26% favorávis a proibir a posse de armas foi um recorde mínimo em 2011, já que 20 anos atrás a opinião favorável à proibição era de 41%.

