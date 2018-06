Romney diz que fala sobre os '47%' foi errada

"Obviamente, em uma campanha com centenas, talvez milhares, de discursos, perguntas e respostas, de vez em quando você vai dizer algo que não sai bem", disse o republicano em entrevista para a emissora Foz News. "Nesse caso, eu disse algo que é completamente errado. Eu acredito firmemente, entretanto, que minha vida demonstra que eu me importo com os 100%."

A fala sobre os 47% foi amplamente criticada - até mesmo por outros conservadores - e pareceu confirmar a imagem que a campanha do presidente Barack Obama tenta passar, de um plutocrata que não se importa com o norte-americano comum. As informações são da Dow Jones.