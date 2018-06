Romney diz que não quer seguir o caminho da Espanha O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, fez a primeira referência à crise na zona do euro no primeiro debate presidencial com Barack Obama, na noite desta quarta-feira em Denver (Colorado). Romney afirmou que a Espanha "gasta 42% da economia total (do produto interno bruto) com o governo. Nós agora estamos gastando 42% da nossa economia com o governo. Eu não quero seguir o caminho da Espanha", afirmou o republicano, ao defender cortes de impostos.