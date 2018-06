Romney diz que política de Obama é limitada

Romney afirmou na noite desta segunda-feira que, após a Primavera Árabe, a situação está deteriorando-se rapidamente no Oriente Médio e que parte disso é culpa da administração do presidente Barack Obama. "Nação após nação, presenciamos uma série de eventos perturbadores", afirmou ele, citando a guerra civil na Síria, o perigo do Irã obter uma arma atômica e a morte do embaixador norte-americano na Líbia, Christopher Stevens, no mês passado.

"Minha estratégia é ir atrás dos caras maus. Mas minha estratégia é também mais ampla", disse o republicano. Ele afirmou que a política de Obama se restringe a matar os líderes terroristas e não promove a democracia no mundo.