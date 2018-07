Romney é favorito em Superterça republicana

O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney tenta se consolidar hoje como o candidato republicano para enfrentar o presidente Barack Obama nas eleições de novembro. Em dez Estados do país, eleitores vão às urnas para as prévias do partido, na votação conhecida como Superterça. Apesar do favoritismo de Romney, analistas consideram improvável que um de seus rivais desista, independentemente dos resultados de hoje.

Na Superterça, o Estado mais importante é Ohio, onde Romney conseguiu reduzir uma diferença de mais de dez pontos porcentuais em favor do ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum, considerado o mais conservador dos pré-candidatos. Na véspera da primária, os dois estavam empatados com 32%, segundo pesquisa do Instituto Ipsos.

Romney, mesmo diante da possibilidade de vitória, preferiu manter cautela. "Não tenho obrigação de vencer em nenhum Estado. O mais importante é seguir na corrida para conseguir 1.144 delegados necessários para a nomeação", disse ontem.

Em algumas disputas, Romney será beneficiado porque seus principais rivais - Santorum e o ex-presidente da Câmara Newt Gingrich - estão fora da votação por questões burocráticas. Na Virgínia, por exemplo, seu único rival é deputado federal Ron Paul.

Em Massachusetts, Romney foi governador e tem ampla vantagem, segundo pesquisas. Na Geórgia, Gingrich é favorito e deve tirar votos conservadores de Santorum. Votam também hoje os eleitores de Vermont, Alasca, Oklahoma, Dakota do Norte, Tennessee e Idaho. Romney recebeu nos últimos dias respaldo de líderes republicanos.

"Romney está em ascensão. Se essa tendência continuar, cada vez mais pessoas passarão a apoiá-lo, sabendo que no final deve vencer", disse Mike Huckabee, pré-candidato republicano nas eleições de 2008, em entrevista à Fox News.

Para o deputado Eric Cantor, número 2 da oposição na Câmara, Romney deve consolidar a nomeação. Durante o fim de semana, outros políticos e formadores de opinião do Partido Republicano passaram para as fileiras de Romney, diante da ameaça de uma primária prolongada.