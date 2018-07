Romney e Paul lideram prévias em Iowa, nos EUA

As equipes de campanhas estão trabalhando para garantir que seus partidários votem nas prévias de Iowa.

Quem vencer a nomeação vai concorrer, em novembro, contra Obama.

"Se você consegue sair neste frio, com este vento e com um pouco de chuva, então você certamente pode sair na terça à noite e pode trazer algumas pessoas com você", disse Romney, em Des Moines. Na terça ocorre a votação prévia.

Neste sábado, Romney deve fazer campanha em New Hampshire, que deve ter prévias em 10 de janeiro, e deve retornar para Iowa ao final do dia.

Paul estava tirando uns dias no Texas, seu Estado natal. As informações são da Associated Press.