Romney ganha assembleias partidárias em Washington

As 10 primárias e assembleias que ocorrerão na chamada "SuperTerça" devem moldar a corrida republicana para se encontrar um desafiante ao presidente Barack Obama.

Em declaração na noite de sábado, Romney disse que a sua vitória significa que os eleitores de Washington "não querem um político de Washington na Casa Branca". "Eles querem um empresário conservador que compreende o setor privado e conhece como redirecionar o governo federal de uma maneira que a economia possa voltar a crescer vigorosamente", disse.

O ex-senador pela Pennsylvania Rick Santorum e Ron Paul, um republicano do Texas, disputavam o segundo lugar em Washington, enquanto o ex-presidente da Câmara de Representantes Newt Gingrich aparecia em uma distante quarta colocação.

Com a apuração concluída em 60% dos recintos das assembleias, Romney aparecia com 37% dos votos, enquanto Paul e Santorum detinham, cada um, 24%. Gingrich conquistava 11% dos votos. A vitória de Romney equivale a cerca de 12 dos 40 delegados republicanos que o estado tem o direito de enviar à convenção republicana de agosto.

Com essa conquista, Romney já soma 185 delegados, de acordo com uma contagem da Associated Press. Santorum teria 90; Gingrich, 33 e Paul, 23 delegados.

As primárias e assembleias da Superterça ocorrerão em Alasca, Geórgia, Idaho, Massachusetts, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Vermont e Virginia. Mas a disputa mais importante se dará no estado industrial de Ohio, que representa um importante teste para Romney, que tem batalhado para conquistar os conservadores que formam a base do partido.As informações são da Associated Press.