Romney intensifica campanha em estados decisivos

O presidente Barack Obama, que não esteve fazendo campanha neste domingo, venceu nesses três estados a eleição de 2008, que o conduziu à Casa Branca.

Restando cerca de seis semanas para as eleições, em 6 de novembro, esses Estados provavelmente vão determinar o resultado da disputa pela presidência nos EUA. São locais críticos para o candidato republicano, uma vez que pesquisas de opinião têm mostrado Obama abrindo liderança em alguns deles.

Obama entrou neste final de semana com as pesquisas mostrando-o colado a Romney em escala nacional. Mas uma nova pesquisa do Wall Street Journal/NBC News/Marist Poll apresenta o presidente com liderança de 8 pontos porcentuais em Iowa, 5 pontos porcentuais em Colorado e também em Wisconsin, todos considerados estados centrais para a decisão.

Pesquisas publicadas no início da última semana apontavam liderança de Obama na Virgínia e em Ohio. Enquanto ele e Romney concorrem cabeça a cabeça na Carolina do Norte, Obama tem vantagem na Flórida e também em New Hampshire.

Em uma entrevista prevista para ser divulgada na noite deste domingo, Romney disse à rede de TV CBS que sua campanha está se movendo na direção certa. "Não precisa de uma virada", disse ele, de acordo com frases divulgadas previamente pela CBS. As informações são da Associated Press.